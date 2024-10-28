Під час комендантської години вже можна буде викликати таксі: подробиці, де та коли це буде можливо

У Львові стартує пілотний проєкт, що дозволить викликати таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години.

Про це повідомив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень, пише Zaxid.net.

За його словами, для пересування уночі необхідна буде перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Водії сервісів таксі, що працюватимуть у нічний час, повинні мати ще оновлені військово-облікові документи.

Він розповів, що стосується пасажирів, то перепустка від них не вимагатиметься, оскільки переважно таксі в комендантську годину користуються ті, хто їде на або з залізничного вокзалу, а пересування містом відбувається лише у крайній потребі.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив: «У проміжок із 12 години ночі до 5 ранку, під час комендантської години, до Львова прибуває близько 20-30 потягів. Це фактично та кількість людей, що потенційно потребує того чи іншого пересування в нічний час, за умови дотримання всіх норм. Аби це пересування було безпечним і за адекватними цінами, а також, аби воно було прозорим, у співпраці з компаніями Bolt та Uklon цього тижня ми запустимо цей сервіс».

Комендантський час в Україні у 2024 році встановлений наступним чином:

У Києві та Київській області, Львові та Львівській області, Одесі та Одеській області — з 00:00 до 05:00.

У Харкові та Харківській області — з 23:00 до 05:00.

У Дніпрі та Дніпропетровській області — з 00:00 до 05:00 (у Никопольському районі — з 23:00 до 04:00, у Синельниківському районі — з 22:00 до 05:00).

У Вінниці, Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Рівному, Тернополі, Хмельницькому — з 00:00 до 05:00.

У Запоріжжі та Запорізькому районі — з 23:00 до 05:00 (в інших населених пунктах Запорізької області — з 21:00 до 05:00).

У Миколаєві та Миколаївській області — з 00:00 до 05:00 (в Очакові — з 23:00 до 05:00).

У Полтаві, Черкасах, Чернігові — з 00:00 до 04:00.

У Сумах — з 23:00 до 05:00.

У Херсоні та Херсонській області — з 20:00 до 06:00.

У Донецькій та Луганській областях — з 21:00 до 05:00.

Нагадаємо, комендантський час у Ужгороді та Закарпатській області відсутній.

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