Під час масованої атаки РФ пошкоджені енергетичні об'єкти у чотирьох областях: які наслідки

Росія атакувала енергетичні об'єкти безпілотниками.
Під час нічної атаки Росії 20 червня пошкоджені енергетичні об'єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Сьогодні вночі (20 червня - ред.) російські БПЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях", - йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що станом на ранок наслідки атаки противника уточнюються.
Нагадаємо, у ніч проти 20 червня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе.
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