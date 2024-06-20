Під час масованої атаки РФ пошкоджені енергетичні об'єкти у чотирьох областях: які наслідки

Під час нічної атаки Росії 20 червня пошкоджені енергетичні об'єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

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"Сьогодні вночі (20 червня - ред.) російські БПЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що станом на ранок наслідки атаки противника уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 20 червня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе.

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