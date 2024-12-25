Під час масованого обстрілу ворожа ракета залетіла до Молдови — Повітряні сили

Ракета залетіла у повітряний простір України через Молдову.
Під час масованого ракетного обстрілу одна з російських ракет залетіла на територію сусідньої Молдови.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожа ракета летіла в сторону Чернівців з території Молдови.
"КР в напрямку Чернівців з території Молдови", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога повʼязана з загрозою пусків ракет "Калібр" та Х101 з бортів стратегічної авіації Ту-95мс.
Крім того, ми раніше інформували, що в Україні вводяться графіки відключень світла у звʼязку з масованою ракетною атакую росіян на енергосистему.
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