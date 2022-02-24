Під час надзвичайного стану депутати Ради поїдуть до регіонів для спілкування з народом — Зеленський

Під час надзвичайного стану депутати Ради поїдуть до регіонів для спілкування з народом — Зеленський

Народні обранці будуть підтримувати українців у своїх округах.

Після того, як у четвер, 24 лютого, в Україні буде запроваджено надзвичайний стан, депутати Верховної Ради поїдуть у свої виборчі округи для спілкування з українцями.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час термінового звернення у ніч проти 24 лютого.

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"Завтра всі депутати Ради поїдуть в регіони підтримувати наших людей", - заявив глава держави.

Нагадаємо, у середу, 23 лютого, адміністрація президента США Джо Байдена повідомила президенту України Володимиру Зеленському, що за оцінками розвідки, Росія готується здійснити повномасштабне вторгнення протягом найближчих 48 годин.

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