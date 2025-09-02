Під час незаконного перетину кордону загинув чоловік: подробиці

Прикордонники

На Одещині під час спроби незаконного перетину кордону загинув громадянин України. Цей інцидент стався, коли прикордонний патруль виявив групу осіб, що рухалася в бік державного рубежу.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Коли невідомі не відреагували на вимогу зупинитися, прикордонники були змушені зробити попереджувальні постріли. Внаслідок переслідування одного з порушників затримали безпосередньо в момент подолання інженерної огорожі.

«Ще одну особу прикордонний наряд виявив без ознак життя. Чоловік мав кульове поранення. Про цю ситуацію одразу повідомлені правоохоронні органи, зокрема Нацполіція та ДБР, співробітники яких прибули на місце для з’ясування обставин. Наразі тривають невідкладні слідчі дії», — зазначили у ДПСУ.

Державна прикордонна служба України розпочала власне службове розслідування і надає повне сприяння слідчим для з’ясування деталей. Дії прикордонного наряду також будуть ретельно вивчені.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українські прикордонники впіймали близько 43 тисяч чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон і залишити межі України. Крім того, понад 4 тисячі військовозобов’язаних чоловіків з цього числа намагалися виїхати за допомогою фіктивних документів.

В Україні планують посилити відповідальність за незаконний перетин кордону під час війни. В разі ухвалення відповідного законопроєкту порушників саджатимуть до в’язниці та штрафуватимуть на 170 тисяч гривень.