- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 1 хв
Під час нічної атаки РФ пошкодила залізницю: поїзди затримуються і змінюють маршрути - деталі
Цієї ночі під час російської масованої атаки було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низка поїздів вимушено змінює маршрути, а деякі рейси затримуються.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.
Через пошкодження залізничної інфраструктури “УЗ” змінила маршрут низки поїздів у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях:
Протягом доби буде обмежено маршрути:
№6249 Козятин-1 – Михайленки (замість Козятин-1 – Шепетівка).
№6250 Михайленки – Козятин-1 (замість Шепетівка – Козятин-1).
Також 7 березня тимчасово не курсуватимуть:
№6480 Олевськ – Коростень
№6481 Коростень – Олевськ.
Затримка потягів
Через пошкоджену інфраструктуру по станції Звягель на понад одну годину затримується поїзд №6502 Шепетівка – Коростень.
На понад дві години затримується на відправлення з початкової поїзд №6480 Олевськ – Коростень.
З безпекових міркувань на Дніпропетровщині поїзд №6005 Дніпро-Головний – П’ятихатки-Стикова прямує від станції Верхівцеве із затримкою 50 хвилин.