Укрaїнa
56
1 хв

Під час нічної атаки РФ пошкодила залізницю: поїзди затримуються і змінюють маршрути - деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Потяг Укрзалізниці.

Потяг Укрзалізниці. / © Associated Press

Цієї ночі під час російської масованої атаки було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низка поїздів вимушено змінює маршрути, а деякі рейси затримуються.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

Через пошкодження залізничної інфраструктури “УЗ” змінила маршрут низки поїздів у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях:

Протягом доби буде обмежено маршрути:

  • №6249 Козятин-1 – Михайленки (замість Козятин-1 – Шепетівка).

  • №6250 Михайленки – Козятин-1 (замість Шепетівка – Козятин-1).

Також 7 березня тимчасово не курсуватимуть:

  • №6480 Олевськ – Коростень

  • №6481 Коростень – Олевськ.

Затримка потягів

Через пошкоджену інфраструктуру по станції Звягель на понад одну годину затримується поїзд №6502 Шепетівка – Коростень.

На понад дві години затримується на відправлення з початкової поїзд №6480 Олевськ – Коростень.

З безпекових міркувань на Дніпропетровщині поїзд №6005 Дніпро-Головний – П’ятихатки-Стикова прямує від станції Верхівцеве із затримкою 50 хвилин.

