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- Укрaїнa
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Під час нічної атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки
Вночі проти 24 квітня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру в різних регіонах України. Два працівники отримати поранення.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
“Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом. У результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Житомир поранення отримав провідник, а в Києві - машиніст. Стан обох працівників задовільний.
Окрім того, в Києві і на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці.