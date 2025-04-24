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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5330
Час на прочитання
1 хв

Під час нічної атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця / © Associated Press

Вночі проти 24 квітня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру в різних регіонах України. Два працівники отримати поранення.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

“Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом. У результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Житомир поранення отримав провідник, а в Києві - машиніст. Стан обох працівників задовільний.

Окрім того, в Києві і на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
5330
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