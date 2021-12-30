Під час новорічних свят медики просять викликати "швидку" лише в екстрених випадках: у яких саме

Під час новорічних свят медики просять викликати "швидку" лише в екстрених випадках: у яких саме

Медики наголошують, що поки вони витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка справді терміново її потребує

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) нагадала, що екстрена медична допомога працює цілодобово, а в новорічні свята — в особливо посиленому режимі. Тому викликати "швидку" слід лише в разі серйозної загрози життю або здоров’ю людини.

Про це пресслужба НСЗУ написала у своєму Facebook.

"І 31 грудня, і 1 січня, і в інші святкові дні лікарі екстренки працюють і готові надавати медичну допомогу пацієнтам. У "швидкої" немає вихідних, вона рятує пацієнтів цілодобово. Адже, на жаль, негаразди трапляються незалежно від дат у календарі: можна невдало посковзнутися і впасти, травмуватися, отримати гостре отруєння чи раптове загострення хвороби. Нікуди не зникають і виклики до людей із підозрою на інсульти та інфаркти", — йдеться в повідомленні.

Разом з цим, в НСЗУ наголошують, що 103 слід телефонувати лише тоді, коли існує серйозна загроза життю та здоров’ю.

"Бо поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка справді терміново її потребує", — наголосили медики.

Так, Національна служба здоров’я нагадує, що викликати "швидку" необхідно при:

знепритомленні;

судомах;

раптових розладах дихання;

раптовому болю поблизу серця;

блювоті кров’ю та зовнішній кровотечі;

гострому болю у черевній порожнині;

ознаках гострих інфекційних захворювань;

порушенні мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;

гіпо- та гіперглікемічних комах;

гострих психічних розладах, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб;

усіх видах травм - пораненнях, переломах, вивихах, опіках, важких забоях, травмах голови;

ураженні електричним струмом, блискавкою, теплових ударах, переохолодженні, асфіксії всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи, удушення);

ушкодженнях під час надзвичайних ситуацій - дорожньо-транспортні пригоди, аварії на виробництві, стихійні лиха тощо;

отруєннях, укусах тварин, змій, павуків та комах тощо;

зовнішній кровотечі;

анафілактичних реакціях, спричинених різними чинниками;

порушеннях нормального перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо).

Нагадаємо, раніше TSN.ua пояснювали, як правильно подбати про свою шкіру у святковий період, щоб уникнути зневоднення та набряклості.

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