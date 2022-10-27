“Під час оборони Києва допомогли швидко вирішити важливе питання”: тренер “Голосу країни” Андрій Мацола отримав подяку від Буданова

Мацола отримав подяку від ГУР МО за допомогу у проведенні операції з оборони Києва.

Народний тренер “Голосу країни”, а також бізнесмен та меценат Андрій Мацола на своїй сторінці у Facebook опублікував світлину з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Мацола отримав подяку від ГУР МО за допомогу у проведенні операції з оборони Києва від російських окупантів у березні цього року.

Подробицями меценат поділився в дописі: “У березні, під час оборони Києва, допомогли швидко вирішити одне важливе та термінове питання. Сьогодні отримав подяку особисто з рук Кирила Буданова. Честь допомагати найкращим. Чітко знаємо, в чому ще можемо зараз бути корисними для України. Український патріотичний бізнес зараз працює тільки заради нашої спільної перемоги. Далі буде. Разом – переможемо!”

Нагадаємо, у День захисників та захисниць України Андрій Мацола приїхав до Запорізької області — за 3 км від лінії розмежування. Бригада бійців, які несуть службу на цьому відрізку фронту, отримали подарунок — кілька авто, які допоможуть швидше звільнити всю нашу країну від злої ворожої рашистської навали.

