Під час обстрілу будинку у Харкові чоловік загиблої жінки дивом серйозно не постраждав

Ворожий удар, попередньо ракетою С-300, завдано по житловому чотириповерховому будинку в Київському районі Харкова.

Троє постраждалих отримали легкі ушкодження.

Про це у повідомленні у соціальних мережах проінформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару та дивом серйозно не постраждав.

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Будинок частково зруйновано. Жителів евакуювали. Всі екстрені служби продовжують працювати на місці.

Нагадаємо, що російські військові обстріляли Київський район Харкова ввечері 29 січня.

Усім постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів.

Тим часом у Мережі очевидці публікують моторошні кадри атаки на місто.

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