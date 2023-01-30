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Під час обстрілу будинку у Харкові чоловік загиблої жінки дивом серйозно не постраждав

Під час обстрілу будинку у Харкові чоловік загиблої жінки дивом серйозно не постраждав

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Під час обстрілу будинку у Харкові чоловік загиблої жінки дивом серйозно не постраждав

Фото: Фото з соціальних мереж

Ворожий удар, попередньо ракетою С-300, завдано по житловому чотириповерховому будинку в Київському районі Харкова.

Троє постраждалих отримали легкі ушкодження.

Про це у повідомленні у соціальних мережах проінформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару та дивом серйозно не постраждав.

Будинок частково зруйновано. Жителів евакуювали. Всі екстрені служби продовжують працювати на місці.

Нагадаємо, що російські військові обстріляли Київський район Харкова ввечері 29 січня.

Усім постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів

Тим часом у Мережі очевидці публікують моторошні кадри атаки на місто

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Дата публікації
Перегляди
618
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