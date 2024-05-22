Під час обстрілу Харкова постраждав міський транспорт: важко поранено водія тролейбуса (фото)

Наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок російського удару по Харкову.

У середу, 22 травня, під час російського обстрілу міста Харкова було пошкоджено громадський транспорт. Водій тролейбуса перебуває у важкому стані.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Тролейбус, водій якого постраждав внаслідок обстрілу, на щастя, був без пасажирів.

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Також уламок пройшов через лобове скло трамваю. Жінка-водій у цей час вийшла з транспорту.

У багатоповерхівці поряд майже повністю вилетіли вікна.

“Наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу Харкова. 4 людини госпіталізовано до лікарні”, - повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, під час удару по Харкову 22 травня під ворожу атаку потрапив Шевченківський район міста. Раніше повідомлялося, що поранень зазнали дев’ятеро людей.

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