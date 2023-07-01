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Під час обстрілу Херсона російський снаряд влучив у будинок: поранено дітей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Під час обстрілу Херсона російський снаряд влучив у будинок: поранено дітей

У суботу, 1 липня, російська окупаційна армія обстріляла Херсон / Фото: Associated Press

Медики надають допомогу потерпілим.

У суботу, 1 липня, російська окупаційна армія обстріляла Херсон. Внаслідок атаки по житлових кварталах поранення отримали двоє дітей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні вдень окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, зранку 30 червня російські окупаційні війська обстріляли житловий квартал Херсона. Армія РФ вдарила по місту з артилерії. Важкі травми отримала 72-річна жінка. З пораненнями грудної клітини та ноги її шпиталізували.

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Дата публікації
Перегляди
136
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