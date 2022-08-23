Під час окупації Гостомеля утримував людей у підвалі без їжі та води: судитимуть росіянина

Київська обласна прокуратура скеровано до суду обвинувальний акт стосовно російського військового, який порушив закони та звичаї війни.
Росіяни чинили свої злочини у березні 2022-го під час тимчасової окупації Гостомеля Київської області. Зокрема, підозрюваний разом з іншими російськими солдатами незаконно обшукували будівлі.
Про це повідомили у пресслужбі Офіса генерального прокурора.
Зазначається, що військовослужбовці країни-агресорки Росії вибивали двері, розбивали вікна та шукали українських захисників і правоохоронців. Вони також перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони.
Крім того, окупанти погрожували мирним мешканцям зброєю, змусили їх роздягнутися. Згодом людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах. Росіяни, погрожуючи українцям зброєю, імітували страту.
Як повідомлялося, за тиждень поліція затримала ДРГ та 31 особу, які можуть бути причетні до співпраці з ворогом. Взагалі від початку війни на території держави викрито 102 ДРГ і затримано 1669 осіб.
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