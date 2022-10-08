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Під час окупації Харківщини окупанти розстріляли чотирьох людей у погребі

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Під час окупації Харківщини окупанти розстріляли чотирьох людей у погребі

Фото: Офіс генерального прокурора

Загиблі мали кульові поранення у голову та груди.

Прокурори зафіксували черговий воєнний злочин російських військових, який вони здйснили під час окупації на Харківщині. У селищі Куп’янськ-Вузловий окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокура. 

Росіяни розстріляли людей у середині вересня у погребі домоволодіння. Серед вбитих -  73-річна власниця будинку та сусідська родина: 65-річна жінка, її онук та невістка. Загиблих поховали родичі та сусіді на території їхніх подвір'їв.

Правоохоронці та криміналістами виявили тіла з ознаками насильницької смерті. Всі загилі мали кульові поранення в області грудної клітини та голови. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи. 

Крім того, у погребі поліція знайшла гільзи від автомату Калашникова.

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Як повідомлялося, російські окупанти стерли з лиця землі село Кам’янка Ізюмського району Харківської області. В цьому населеному пункті немає жодного вцілілого будинку.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1440
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