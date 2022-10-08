Під час окупації Харківщини окупанти розстріляли чотирьох людей у погребі

Загиблі мали кульові поранення у голову та груди.
Прокурори зафіксували черговий воєнний злочин російських військових, який вони здйснили під час окупації на Харківщині. У селищі Куп’янськ-Вузловий окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокура.
Росіяни розстріляли людей у середині вересня у погребі домоволодіння. Серед вбитих - 73-річна власниця будинку та сусідська родина: 65-річна жінка, її онук та невістка. Загиблих поховали родичі та сусіді на території їхніх подвір'їв.
Правоохоронці та криміналістами виявили тіла з ознаками насильницької смерті. Всі загилі мали кульові поранення в області грудної клітини та голови. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Крім того, у погребі поліція знайшла гільзи від автомату Калашникова.
Як повідомлялося, російські окупанти стерли з лиця землі село Кам’янка Ізюмського району Харківської області. В цьому населеному пункті немає жодного вцілілого будинку.
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