Під час окупації Харківщини окупанти розстріляли чотирьох людей у погребі

Загиблі мали кульові поранення у голову та груди.

Прокурори зафіксували черговий воєнний злочин російських військових, який вони здйснили під час окупації на Харківщині. У селищі Куп’янськ-Вузловий окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокура.

Росіяни розстріляли людей у середині вересня у погребі домоволодіння. Серед вбитих - 73-річна власниця будинку та сусідська родина: 65-річна жінка, її онук та невістка. Загиблих поховали родичі та сусіді на території їхніх подвір'їв.

Правоохоронці та криміналістами виявили тіла з ознаками насильницької смерті. Всі загилі мали кульові поранення в області грудної клітини та голови. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Крім того, у погребі поліція знайшла гільзи від автомату Калашникова.

Як повідомлялося, російські окупанти стерли з лиця землі село Кам’янка Ізюмського району Харківської області. В цьому населеному пункті немає жодного вцілілого будинку.

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