Під час окупації села розстріляли російські військові: під Харковом знайшли закатованого чоловіка (фото)

Під Харковом правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого російські військові під час окупації села Циркуни катували, а потім розстріляли.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, 17 лютого 2023 року правоохоронці у селі Циркуни на кладовищі ексгумували труп 56-річного місцевого мешканця.

За попередніми даними, у травні минулого року чоловіка розстріляли російські військовослужбовці під час окупації населеного пункту.

Під час огляду тіла загиблого виявлено сліди насильницької смерті.

Вбитий росіянами чоловік на Харківщині, фото Харківська обласна прокуратура

Для встановлення причини смерті тіло відправили на експертизу.

Нагадаємо, у Харківській області ексгумували тіла дев'ятьох цивільних. Їх, минулого року, 14 квітня, розстріляли російські війська. Загиблі на той момент перебували в евакуаційних автобусах.

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