Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під час окупації села розстріляли російські військові: під Харковом знайшли закатованого чоловіка (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
389
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під час окупації села розстріляли російські військові: під Харковом знайшли закатованого чоловіка (фото)

Вбитий росіянами чоловік на Харківщині, фото Харківська обласна прокуратура

На тілі вбитого місцевого жителя виявили сліди насильницької смерті.

Під Харковом правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого російські військові під час окупації села Циркуни катували, а потім розстріляли.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, 17 лютого 2023 року правоохоронці у селі Циркуни на кладовищі ексгумували труп 56-річного місцевого мешканця.

За попередніми даними, у травні минулого року чоловіка розстріляли російські військовослужбовці під час окупації населеного пункту.

Під час огляду тіла загиблого виявлено сліди насильницької смерті.

Вбитий росіянами чоловік на Харківщині, фото Харківська обласна прокуратура / ©
Вбитий росіянами чоловік на Харківщині, фото Харківська обласна прокуратура

Для встановлення причини смерті тіло відправили на експертизу.

Нагадаємо, у Харківській області ексгумували тіла дев'ятьох цивільних. Їх, минулого року, 14 квітня, розстріляли російські війська. Загиблі на той момент перебували в евакуаційних автобусах. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
389
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація