Під час окупації села розстріляли російські військові: під Харковом знайшли закатованого чоловіка (фото)

На тілі вбитого місцевого жителя виявили сліди насильницької смерті.
Під Харковом правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого російські військові під час окупації села Циркуни катували, а потім розстріляли.
Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, 17 лютого 2023 року правоохоронці у селі Циркуни на кладовищі ексгумували труп 56-річного місцевого мешканця.
За попередніми даними, у травні минулого року чоловіка розстріляли російські військовослужбовці під час окупації населеного пункту.
Під час огляду тіла загиблого виявлено сліди насильницької смерті.
Для встановлення причини смерті тіло відправили на експертизу.
Нагадаємо, у Харківській області ексгумували тіла дев'ятьох цивільних. Їх, минулого року, 14 квітня, розстріляли російські війська. Загиблі на той момент перебували в евакуаційних автобусах.
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