766
1 хв

Під час операції "Мідас" детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації: ЗМІ дізналися його особу

За даними НАБУ, саме Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
НАБУ

НАБУ

Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації — Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах. У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо „безпеки“ та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ», — йдеться у повідомленні.

За даними нардепа Ярослава Железняка, Карлсон — це бізнесмен Тимур Міндіч.

Що передувало

Раніше НАБУ та САП здійснили операцію, яка викрила масштабну корупцію в енергетиці.

Зокрема, під час обшуків у міністра юстиції України Германа Галущенка та «Енергоатомі» знайшли мішки з грошима. Кошти зберігалися у гривні, доларах та євро.

Під час операції було проаналізовано понад 1000 годин аудіозаписів. Частину з них вже оприлюднили. На плівках фігурують такі собі «Тенор», «Ракет» і «Карлсон», про їхні особи детальніше у матеріалі ТСН.ua.

