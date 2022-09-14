Під час останньої повітряної тривоги у Запорізькій області пролунали вибухи: стали відомі перші деталі

За словами очільника Запорізької ОВА, ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру.

На щастя, постраждалих попередньо немає.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Саме гучні звуки цих прильотів будо нещодавно чутно в Запоріжжі", - зазначив Старух.

Нагадаємо, ввечері 14 вересня у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляють, що у місті здійнявся дим. Підтвердив вибухи у місті й очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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