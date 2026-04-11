Під час перемир’я росіяни убили українську евакуаційну групу на Запоріжжі

ЗСУ на війні

Реклама

У суботу, 11 квітня, уже після оголошеного Кремлем великоднього перемир’я російські військові атакували на Запоріжжі групу українських поранених бійців, яких намагалися евакуювати.

Про це повідомили оглядачі проєкту Deep State.

Воєнний злочин російськими окупантами було скоєно поблизу села Гуляйпільського.

Реклама

«Незважаючи на так зване „припинення вогню“, ворог продовжує те, що і робив. Сьогодні близько 17:30 поблизу Гуляйпілського, з використанням fpv-дронів к*цапи вбили групу наших поранених», — йдеться в коментарі до опублікованого відео.

На кадрах, які публікує Deep State, видно двох поранених українських бійців, яких атакують ворожі дрони. Внаслідок вибухів українські військові загинули.

© скриншот з відео

«Чергові ілюзії партнерів, що м*скаль хоче миру, мають бути розбиті. Лише спільною силою, а не підіграванням, можна змусити виродків сісти за перемовини», — зробили висновок аналітики проєкту.

Порушення режиму тиші — останні новини

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що від моменту заявленого росіянами початку «режиму тиші» ворожа армія не припинила бойові дії, завдавши сотні ударів по позиціях українських захисників та мирних населених пунктах.

Реклама

За даними українського військового командування, після 16:00 — часу, коли офіційно мало розпочатися перемир’я, — зафіксовано 469 випадків порушень з боку окупантів.

Зокрема, армія РФ здійснила 22 штурмові дії, 153 артилерійські обстріли, а також завдала 19 ударів дронами-камікадзе типу «Ланцет» та «Молнія». Крім того, українські оборонці зазнали 275 ударів за допомогою FPV-дронів.

Великоднє перемир’я — що відомо

Ввечері 9 квітня президент РФ Володимир Путін оголосив про великоднє перемир’я. Господар Кремля заявив, що доручив своїй армії припинити вогонь від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Великоднє перемир’я триватиме лише близько півтори доби. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена не лише у коротких паузах у бойових діях, а у реальному та тривалому припиненні вогню.

Реклама

Сили оборони України отримали завдання забезпечити дотримання режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня. Водночас вони перебуватимуть у готовності, щоб негайно реагувати на будь-які провокації та наступальні дії з боку держави-агресорки.