Намагалися відбити знайомого у ТЦК: на Одещині арматурою пошкодили авто поліції

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На Одещині місцеві жителі пошкодили поліцейське авто, щоб перешкодити затриманню знайомого. Перед цим правоохоронці та військові з’ясували, що чоловік перебуває в розшуку через порушення військового обліку.

Про деталі інциденту повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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У поліції зазначили, що інцидент стався 21 вересня у Роздільнянській громаді. Під час спільного патрулювання поліцейські та представники ТЦК перевірили документи в одного з місцевих жителів і з’ясували, що він перебуває в розшуку.

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«У той момент група знайомих чоловіка на двох автомобілях перегородила дорогу службовому автомобілю поліції та почала бити його металевою арматурою, внаслідок чого пошкодила транспортний засіб», — зазначили правоохоронці.

За словами поліцейських, одного з нападників затримали на місці. Йому вже повідомили про підозру в опорі поліцейському, за що йому загрожує до двох років в’язниці.

Наразі правоохоронці встановлюють особи решти учасників інциденту. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво у справі здійснює Роздільнянська окружна прокуратура.

Нагадаємо, у Кривому Розі п’ятеро невідомих із битами побили чоловіка на очах у його дружини з немовлям. Двоє нападників були у військовій формі, однак у ТЦК заявили, що це не їхні співробітники.

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