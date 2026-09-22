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Намагалися відбити знайомого у ТЦК: на Одещині арматурою пошкодили авто поліції
На Одещині під час перевірки чоловіка його знайомі заблокували авто поліції та били його арматурою.
На Одещині місцеві жителі пошкодили поліцейське авто, щоб перешкодити затриманню знайомого. Перед цим правоохоронці та військові з’ясували, що чоловік перебуває в розшуку через порушення військового обліку.
Про деталі інциденту повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.
У поліції зазначили, що інцидент стався 21 вересня у Роздільнянській громаді. Під час спільного патрулювання поліцейські та представники ТЦК перевірили документи в одного з місцевих жителів і з’ясували, що він перебуває в розшуку.
«У той момент група знайомих чоловіка на двох автомобілях перегородила дорогу службовому автомобілю поліції та почала бити його металевою арматурою, внаслідок чого пошкодила транспортний засіб», — зазначили правоохоронці.
За словами поліцейських, одного з нападників затримали на місці. Йому вже повідомили про підозру в опорі поліцейському, за що йому загрожує до двох років в’язниці.
Наразі правоохоронці встановлюють особи решти учасників інциденту. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво у справі здійснює Роздільнянська окружна прокуратура.
Нагадаємо, у Кривому Розі п’ятеро невідомих із битами побили чоловіка на очах у його дружини з немовлям. Двоє нападників були у військовій формі, однак у ТЦК заявили, що це не їхні співробітники.