Під час повітряного бою на Херсонщині ворожий винищувач атакував 2 українських штурмовики - ОК "Південь"

Під час повітряного бою на Херсонщині ворожий винищувач атакував 2 українських штурмовики - ОК "Південь"

На Південному напрямку активно працює як ворожа авіація, так і Повітряних Сил України.

Минулої доби українські пілоти під час повітряного бою були атаковані ворожим винищувачем.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Під час повітряного бою над Херсонщиною один з трійки ворожих винищувачів намагався вразити керованими ракетами “повітря-повітря” пару наших штурмовиків. Успіху не мав. Тим часом наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками завдали авіаційні удари по опорним пунктам ворога в районі Благодатного. Результати дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Також минулої доби поодинокими та парними ворожими гелікоптерними ударами Ка-52 атаковано переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Втрат серед воїнів ЗСУ немає.

Нагадаємо, що українські літаки вдарили по скупченню ворога на Херсонщині і були атаковані ракетами "повітря-повітря".

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