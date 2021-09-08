Під час пожежі у гуртожитку університету в Умані постраждали шестеро студентів

Причину займання поліцейські наразі встановлюють.

Шестеро студентів постраждали під час пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 8 вересня.

Вогонь спалахнув надвечір у одній із кімнат. Рятувальники евакуювали майже 30 людей - із верхніх поверхів їх довелося спускати автодрабинами.

Четверо студентів отруїлися чадним газом - вони нині у лікарні. Ще двоє отримали порізи склом, коли намагались вистрибнути на вулицю через вікно на першому поверсі. Аварійний вихід під час пожежі, пишуть у соцмережах, був заблокований. Причину займання поліцейські наразі встановлюють. Мешканці припускають - закоротило проводку.

Новини України: шестеро студентів постраждали під час пожежі у гуртожитку університету в Умані

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