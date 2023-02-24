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Під час пресконференції Зеленського журналіст з Азербайджану звернувся українською і попросив селфі для сина

Під час пресконференції Зеленського журналіст з Азербайджану звернувся українською і попросив селфі для сина

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1378
Час на прочитання
1 хв
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Під час пресконференції Зеленського журналіст з Азербайджану звернувся українською і попросив селфі для сина

Скриншот з відео

Під час прес-конференції президента Володимира Зеленського 24 лютого, журналіст з Азербайджану поставив своє запитання українською мовою.

У роковини повномасштабного вторгнення РФ до України президент Зеленський проводить велику пресконференцію. Так, журналіст з Азербайджану поставив своє питання українською і зробив селфі з президентом на проханням свого сина.

Журналіст запитав Зеленського про те, як він оцінює допомогу Азербайджану у війні проти російських окупантів. На це президент відповів коротко: "Якщо азербайджанський журналіст ставить запитання українською, він свій вибір між Україною і Росією зробив. Дякую за підтримку!"

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Дата публікації
Перегляди
1378
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