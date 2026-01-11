Під час прориву кордону на Буковині травмували прикордонника: що відомо про водія

Прорив кордону / © ДПСУ

Реклама

На Буковині під час спроби незаконного перетину українсько-румунського кордону порушник на автомобілі травмував прикордонника. Постраждалий військовослужбовець зазнав тяжких тілесних ушкоджень і був госпіталізований.

Про це повідомляє ДПСУ.

Деталі інциденту

Інцидент стався після того, як прикордонний наряд помітив позашляховик Range Rover з іноземною реєстрацією, який рухався у бік державного кордону. Водій проігнорував законну вимогу зупинитися та здійснив небезпечний маневр у напрямку військовослужбовців.

Реклама

Керманич намагався прорватися через лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії. Під час маневрування він наїхав на прикордонника, завдавши тому важких множинних травм.

Постраждалого терміново доправили до лікарні та прооперували. За інформацією медиків, загрози його життю наразі немає.

«Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції відшукали транспортний засіб — його покинули на околиці одного з населених пунктів. У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону», — йдеться у повідомленні.

Водія позашляховика наразі розшукують.

Реклама

Раніше мобілізований адвокат прорвав кордон та втік до Угорщини.

«Авто з увімкненим дальнім світлом налетіло на шлагбаум на в’їзді, змахнуло його, пролетіло повз кабіну паспортного контролю, на ходу зачепило прикордонника (той у лікарні, на щастя — без переломів) і вирубало ще один шлагбаум на виїзді. Далі — кордон, Угорщина», — йдеться в дописі ексжурналіста Віталія Глаголи.