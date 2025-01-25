Чи кидав хлопець сніжку в начальника поліції: офіційний коментар щодо інциденту на похороні в Харкові

У поліції не підтвердили інформацію, яку поширили в соцмережах.

У Харкові під час церемонії прощання із загиблим полковником поліції Ігорем Іванчишиним місце проведення траурного заходу перебувало під посиленою охороною правоохоронців з метою недопущення терактів. Однак, як запевняють правоохоронці, жодних серйозних ексцесів не було зареєстровано.

У соцмережах повідомили, що під час прощання нібито трапився дивний інцидент з неповнолітнім.

“Поки всі стояли на вулиці, маленький хлопчик зліпив сніжку та кинув її у нового начальника поліції Харківщини. Той у відповідь викликав слідчо-оперативну групу. У підсумку ювенальна поліція склала протокол на батьків дитини за сніжку”, - пишуть в Telegram-каналі “Адвокат Права”.

У поліції таку інформацію спростовують, зазначивши, що насправді непорозуміння виникло із групою людей на даху будівлі, серед яких був 16-річний підліток.

“У рамках алгоритму з недопущення перебування сторонніх осіб, поліція здійснила перевірку, хто там перебуває і з якою метою”, - йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції Харківськї області.

Поліцейські встановили, що четверо людей на даху, серед яких був неповнолітній, займалися ремонтними роботами. З ними було проведено бесіду, але цей випадок не став підставою для внесення відомості про подію до ЄРДР.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного обстрілу Харкова помер полковник поліції Ігор Іванчишин, який зазнав важкого поранення

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