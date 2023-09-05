Під час псевдовиборів у Криму чоловікам можуть роздавати повістки — ЗМІ

Після оголошення нової хвилі мобілізації у РФ окупаційна влада передає дані чоловіків з Криму до військкоматів.

У Криму під час уточнення списків для голосування на псевдовиборах дані чоловіків передають до місцевих військкоматів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"Є інформація від одного з членів виборчої комісії в Сімферополі, що в процесі уточнення списків для голосування (наприкінці тижня), дані також передаються у військкомати", - йдеться у повідомленні.

Серед місцевого населення Криму ходять чутки, що під час псевдоголосування, яке готує окупаційна влада, просто на дільницях чоловікам призовного віку можуть вручати повістки на війну в Україні.

Нагадаємо, раніше у Центрі національного спротиву повідомили, що російські загарбники напередодні так званих "виборів" на окупованих територіях України отримали вказівку пришвидшити виконання постанови про так званий "військовий облік" місцевого населення. Тож що під час організованих загарбниками так званих "виборів" будуть уточнювати дані чоловіків, яких можна мобілізувати на війну проти України.

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