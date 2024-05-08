Під час ракетного обстрілу ворог поцілив в обʼєкти цивільної інфраструктури у низці областей

Російські загарбники під час масованого ракетного обстрілу влучили в обʼєкти інфраструктури на Київщині та Полтавщині, Вінничині та Запоріжжі.

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Про це повідомили керівники ОВА та міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Сапожко заявив, що сталося загоряння об'єкта цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району.

В свою чергу голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що на Полтавщині було влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури.

"Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих", - повідомив Пронін.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що на Вінничині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що під час ракетної атаки ворог поцілив в обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури. Попередньо постраждалих нема.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники готуються до наступного масованого обстрілу по Україні, зокрема – по її енергетиці.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили пʼятьма ракетами по Слов'янській ТЕС.

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