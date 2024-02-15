Під час ракетної атаки на Харківщину одна людина загинула — ЗМІ

Щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетного удару по Чугуєву, який стався близько опівночі.

Про це інформує Суспільне, з посиланням мера міста Галину Мінаєву.

Вона заявила, що російські загарбники під час ракетної атаки поцілили у житловий будинок.

Зазначимо, що Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку на Харківщині о 00:05, яка закінчилась о 00:30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові судять відомого спортсмена через коригування ракетних ударів РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олег Жданов попередив, коли Росія може завдати масованого ракетного удару.

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