Під час ракетної атаки на Харківщину одна людина загинула — ЗМІ

Окупанти поцілили ракетою у житловий будинок.
Щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетного удару по Чугуєву, який стався близько опівночі.
Про це інформує Суспільне, з посиланням мера міста Галину Мінаєву.
Вона заявила, що російські загарбники під час ракетної атаки поцілили у житловий будинок.
Зазначимо, що Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку на Харківщині о 00:05, яка закінчилась о 00:30.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові судять відомого спортсмена через коригування ракетних ударів РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олег Жданов попередив, коли Росія може завдати масованого ракетного удару.
Читайте також: