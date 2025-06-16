Під час обміну РФ передала Україні тіла своїх військових – у МВС пояснили мету ворога

Обмін тілами / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Росія передає Україні тіла загиблих у жахливому стані, навмисно ускладнюючи процес ідентифікації. Під час останніх репатріацій разом із українськими були й тіла російських військових — це може бути частиною інформаційного тиску.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

«Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі. Цей процес і так складний та тривалий. А Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл — в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації», — розповів він.

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У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли про справжній масштаб викликів, із якими стикаються під час репатріацій. Кожна операція з повернення тіл супроводжується кропіткою роботою — розтином, слідчими оглядами, ДНК-експертизами та перевіркою кожної дрібниці. Втім, за словами відомства, Росія системно перешкоджає процесу ідентифікації.

«Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл — у різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації», — повідомили в МВС.

За його словами, ба більше, під час останніх передач тіл Росія включила до складу партій і тіла своїх загиблих військових — змішані з українськими. В МВС припускають, що це може бути або навмисна спроба збільшити кількість тіл і перевантажити українських експертів, або прояв традиційної байдужості російської влади до власних солдатів.

Він наголосив, що попри все, українські фахівці проводять всі необхідні експертизи — ретельно, неодноразово і з повним дотриманням процедур. Лабораторії оснащені, спеціалісти підготовлені, але головним викликом залишається час.

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У міністерстві підкреслили, що це не статистика — це люди. І кожен із них заслуговує на ідентифікацію, повернення додому та гідне ставлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до України 16 червня повернули ще 1245 тіл загиблих. Таким чином, репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена.

Окрім того, Служба зовнішньої розвідки України попередила, що наступного тижня Росія планує кульмінацію кампанії з дискредитації держави у контексті обмінів, що тривають.