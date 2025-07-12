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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Під час рейду ТЦК на Прикарпатті чоловік погрожував поліцейському сокирою — що відомо

На Івано-Франківщині під час спільного рейду ТЦК та поліції місцевий мешканець погрожував одному з правоохоронців сокирою.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Рейд ТЦК

На Івано-Франківщині розслідують випадок погроз правоохоронцю сокирою під час рейду ТЦК

В Івано-Франківській області сталася надзвичайна подія: у Калуському районі чоловік під час спільного рейду поліції та територіального центру комплектування (ТЦК) погрожував поліцейському сокирою. Інцидент трапився під час перевірки документів у місцевого мешканця, який мав проблеми з законом в минулому та порушив правила військового обліку.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Конфлікт між місцевими мешканцями та правоохоронцями стався у селі Завадка Калуського району.

«Під час перевірки документів у 56-річного місцевого мешканця, який, як з’ясувалося, раніше був судимий за наркозлочини та порушував правила військового обліку, до місця події підійшов його односелець. Чоловік тримав у руках сокиру та почав погрожувати одному з правоохоронців фізичною розправою», — йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські діяли оперативно: вони швидко вилучили в агресивного чоловіка сокиру та «локалізували ситуацію», що дозволило уникнути травм та поранень.

«За цим фактом слідчі Калуського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», — зазначили в поліції.

Правоохоронці додали, що наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Слідство триває.

Нагадаємо, у Івано-Франківську жорстоко побили військового: били палицями, залили очі газом. Потерпілий отримав численні ушкодження: опіки очей, садна на тілі.

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