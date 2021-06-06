Під час риболовлі зачепила електромережу: в Полтавській області в реанімацію потрапила 8-річна дівчинка

Дитина перебуває у тяжкому стані.

У Полтавській області через ураження струмом в реанімацію госпіталізували 8-річну дівчинку.

Про це повідомили в ДСНС у Полтавській області.

8-річна дівчинка у м. Глобине 5 червня о 12:30 була на риболовлі. Закидаючи риболовний спінінг, дівчинка зачепила лінію електропередач. У неї діагностували ураження електрострумом, опіки обох долонь та лівої гомілки.

Потерпілу госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні в м. Кременчук. Дитина перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, на Полтавщині 16-річна дівчина померла після зґвалтування і відпочинку в компанії.

Новини України: 17-річний хлопець отримав тяжкі опіки від удару струмом на залізниці

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання