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Під час Рош га-Шана в Умані запровадять заборони на деякі товари

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Під час Рош га-Шана в Умані запровадять заборони на деякі товари

В Умані під час святкування Рош га-Шана запровадять заборони на деякі товари

В мікрорайоні Умані, де проживатимуть паломники-хасиди на Рош га-Шана, запровадять кілька обмежень.

В Умані під час святкування Рош га-Шана - початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм, - заборонять продавати алкоголь і речовини, що виробляються на спиртовій основі (крім лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських і дезінфекційних засобів).

Про інші товари, що підпадають під заборону, повідомили в Уманській міській раді, про що йдеться на сторінці у Facebook.

Зокрема, в період від 9 до 22 вересня заборонять:

  • продаж алкогольних напоїв,
  • речовини, що виробляються на спиртовій основі (крім лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських і дезінфекційних засобів);
  • продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект;
  • продаж пневматичної зброї та іграшок, які імітують зброю.

У відомстві зазначають, що обмеження запроваджують для безпечного святкування Рош га-Шана в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що для громадян Ізраїлю, можливо, скасують безвіз з Україною, а представникові цієї країни заборонять присутність на дипломатичних зустрічах міністрів оборони у форматі Рамштайн.

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Дата публікації
Перегляди
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