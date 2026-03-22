Під час російської атаки загинула юна провідниця поїзда: що відомо

Загибла провідниця Ілона Вовк / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Під час повітряної атаки російської терористичної армії у ніч проти 22 березня на Одеській залізниці загинула 19-річна провідниця пасажирського поїзда Ілона Вовк. Молода дівчина тільки нещодавно закінчила стажування у Німеччині і повернулася на роботу до України.

Про молоду працівницю та обставини її загибелі розповів на своїй сторінці у Facebook голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Загибель Ілони Вовк він назвав надзвичайно болючою втратою для залізничної родини.

«19-річна дівчинка тільки-но розпочинала свій шлях провідниці. Дуже мріяла стати залізничницею, пишалася тим, що пройшла стажування й розпочинала перші повноцінні поїздки», — зазначив керівник «Укрзалізниці».

Перцовський наголосив, що після іноземного стажування Ілона хотіла працювати саме в Україні, в «Укрзалізниці».

«Ми ж надзвичайно раділи, що попри всі складнощі професії, постійні загрози — до нас долучаються такі енергійні та самовіддані молоді фахівці», — написав він.

Загибель провідниці Ілони Вовк — подробиці

Очільник «Укрзалізниці» також розповів про трагічні обставини загибелі Ілони Вовк.

Він наголосив, що ворожі удари по рухомому складу змушують евакуйовувати пасажирів, щоб не залишати їх у пастці, згадавши, що тієї ж ночі завчасна евакуація на Придніпровській залізниці врятувала і бригаду, і пасажирів, коли БПЛА влучив у локомотив.

«На Одеській залізниці фатальні обставини призвели до того, що зустрічний потяг смертельно травмував Ілону, яка саме проводила евакуацію. Розслідування триває, як і чому наявні безпекові алгоритми не запобігли цій небезпеці, як одні обставини наклались на інші. Дуже важлива кожна деталь, щоб продовжувати працювати у тих надзвичайних умовах, у яких їздять сьогодні наші бригади», — написав Олександр Перцовський.

При цьому він зазначив, що Ілона діяла сміливо і в момент трагедії саме прямувала на допомогу пасажирам.

«Кажуть, що залізничні правила безпеки написані кров’ю. На жаль, ми щодня проживаємо написання правил роботи залізниці під час війни, які весь час мусимо змінювати та адаптувати. Кров, якою вони пишуться, не абстрактна — це імена, посмішки, мрії, плани, які ми втрачаємо назавжди. Дуже болюча ціна за те, щоб продовжувати рух», — підсумував керівник «Укрзалізниці», додавши, що юна провідниця Ілона назавжди залишиться в пам’яті колег.

Нагадаємо, від початку березня спостерігається нова хвиля посилених ударів російської армії по залізничній інфраструктурі України, що змушує запроваджувати додаткові заходи для захисту пасажирів та працівників залізниці. Нові правила перевезень передбачають можливість екстреної зупинки потягів як безпосередньо на станціях, так і на перегонах між ними.