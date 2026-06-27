Під час руху загорівся приміський потяг: пасажирів евакуювали машиністи (фото)

Пожежа дизель-потяга на Закарпатті / © ДСНС Закарпаття

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У селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області під час руху загорівся локомотив приміського дизель-поїзда сполученням Солотвино — Королево.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло близько полудня 27 червня. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС із Тячева, селища Великий Бичків та Центру безпеки громадян Солотвинської територіальної громади.

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Вогнеборці локалізували займання о 12:32 на площі 25 квадратних метрів, а вже о 13:12 повністю ліквідували пожежу.

Ще до прибуття рятувальників машиністи евакуювали чотирьох пасажирів, які перебували у вагонах потяга. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

© ДСНС Закарпаття

У ДСНС також наголосили, що пожежа не вплинула на роботу залізничного сполучення в регіоні.

«Пожежа не вплинула на графік руху поїздів, тож затримок інших потягів немає», — повідомили у відомстві.

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Причини займання локомотива встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 11 осіб, трьох із яких госпіталізували.

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