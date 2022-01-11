Під час сексу перерізав горло, а тоді зґвалтував ще й мертвою: моторошні подробиці вбивства дівчини на Дніпропетровщині

Під час сексу перерізав горло, а тоді зґвалтував ще й мертвою: моторошні подробиці вбивства дівчини на Дніпропетровщині

Чоловік заявив, що почав різати дівчину через "дурощі".

У Дніпропетровській області чоловік під час інтиму жорстоко зарізав 29-річну дівчину. Після смерті він ще і зґвалтував жертву.

Про це повідомляє видання dnipro.tv.

Дівчину зґвалтували та вбили

Трагедія сталась в місті Апостоловому Дніпропетровської області. Там днями на Привокзальній площі знайшли тіло дівчини. Покійна була напівроздягненою. Слідство встановило, що перед смертю дівчину зґвалтували, а потім вбили 12 ударами ножем.

Підозрюваний заявив, що під час сексу почав різати дівчину

Правоохоронці затримали підозрюваного. Це - 29-річний чоловік, з яким жертва познайомилась у кафе напередодні. У скоєному він зізнався та заявив, що почав вбивати дівчину ще під час сексу. Він перерізав її горло та вдарив ножем у живіт та спину.

"Ми пішли за магазини. Там ми займались сексом. Потім я з дурості взяв ножа та почав її різати", - сказав підозрюваний Микола.

За даними видання, коли жінка померла, то підозрюваний зґвалтував її вдруге. Потім він спалив верхній одяг покійної та втік.

Фото: dnipro.tv.

Чоловіка вже затримали, йому призначать психіатричну експертизу

Речниця Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що чоловіку призначать багато експертиз.

"В рамках кримінального провадження будуть призначені безліч експертиз, в тому числі експертиза психічного стану затриманого", - сказала Ганна Старчевська.

У прокуратурі Дніпропетровської області повідомили, що підозрюваному обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Йому інкримінують ч.1 ст.115 КК України.

Нагадаємо:

В Апостоловому Дніпропетровській області чоловік напав на свою нову знайому - зґвалтував, вбив, а тіло намагався спалити.

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