Під час сексу перерізав горло, а тоді зґвалтував ще й мертвою: моторошні подробиці вбивства дівчини на Дніпропетровщині

Чоловік заявив, що почав різати дівчину через "дурощі".
У Дніпропетровській області чоловік під час інтиму жорстоко зарізав 29-річну дівчину. Після смерті він ще і зґвалтував жертву.
Про це повідомляє видання dnipro.tv.
Дівчину зґвалтували та вбили
Трагедія сталась в місті Апостоловому Дніпропетровської області. Там днями на Привокзальній площі знайшли тіло дівчини. Покійна була напівроздягненою. Слідство встановило, що перед смертю дівчину зґвалтували, а потім вбили 12 ударами ножем.
Підозрюваний заявив, що під час сексу почав різати дівчину
Правоохоронці затримали підозрюваного. Це - 29-річний чоловік, з яким жертва познайомилась у кафе напередодні. У скоєному він зізнався та заявив, що почав вбивати дівчину ще під час сексу. Він перерізав її горло та вдарив ножем у живіт та спину.
"Ми пішли за магазини. Там ми займались сексом. Потім я з дурості взяв ножа та почав її різати", - сказав підозрюваний Микола.
За даними видання, коли жінка померла, то підозрюваний зґвалтував її вдруге. Потім він спалив верхній одяг покійної та втік.
Чоловіка вже затримали, йому призначать психіатричну експертизу
Речниця Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що чоловіку призначать багато експертиз.
"В рамках кримінального провадження будуть призначені безліч експертиз, в тому числі експертиза психічного стану затриманого", - сказала Ганна Старчевська.
У прокуратурі Дніпропетровської області повідомили, що підозрюваному обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Йому інкримінують ч.1 ст.115 КК України.
Нагадаємо:
- В Апостоловому Дніпропетровській області чоловік напав на свою нову знайому - зґвалтував, вбив, а тіло намагався спалити.
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