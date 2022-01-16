Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Під час сходження на Говерлу на жінку з дитиною зійшла лавина

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під час сходження на Говерлу на жінку з дитиною зійшла лавина

УНІАН

Людей госпіталізували.

У суботу, 15 січня, під час сходження на Говерлу на 49-річну жінку та 12-річну дитину зійшла лавина. Потерпілих із травмами госпіталізували. 

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на директора Яремчанської міської лікарні Олександра Соколовського. 

"В дитини — травма руки, стан задовільний. У жінки — травма хребта. Вони розповіли, що, коли сходили на Говерлу, зійшла лавина. Пацієнтів обстежують медики, вони — у свідомості, але мають психологічну травму", - повідомив медик. 

У ДСНС в Івано-Франківській області повідомили, що до них щодо цієї ситуації потерпілі не звертались. 

Рятувальники попереджали туристів про сніголавинну небезпеку 15-16 січня. 

Нагадаємо:

​​​​​​​Читайте також:

Новини світу: в Австрії на гірськолижньому курорті зійшла лавина – троє загинули, двоє зазнали травм

Новини світу: в Австрії на гірськолижньому курорті зійшла лавина – троє загинули, двоє зазнали травм
Наступна публікація