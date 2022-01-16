Під час сходження на Говерлу на жінку з дитиною зійшла лавина

Під час сходження на Говерлу на жінку з дитиною зійшла лавина

Людей госпіталізували.

У суботу, 15 січня, під час сходження на Говерлу на 49-річну жінку та 12-річну дитину зійшла лавина. Потерпілих із травмами госпіталізували.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на директора Яремчанської міської лікарні Олександра Соколовського.

"В дитини — травма руки, стан задовільний. У жінки — травма хребта. Вони розповіли, що, коли сходили на Говерлу, зійшла лавина. Пацієнтів обстежують медики, вони — у свідомості, але мають психологічну травму", - повідомив медик.

У ДСНС в Івано-Франківській області повідомили, що до них щодо цієї ситуації потерпілі не звертались.

Рятувальники попереджали туристів про сніголавинну небезпеку 15-16 січня.

Нагадаємо:

В Івано-Франківській області при сходженні на гору Говерлу одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

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