Під час сходження на Говерлу на жінку з дитиною зійшла лавина

Людей госпіталізували.
У суботу, 15 січня, під час сходження на Говерлу на 49-річну жінку та 12-річну дитину зійшла лавина. Потерпілих із травмами госпіталізували.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на директора Яремчанської міської лікарні Олександра Соколовського.
"В дитини — травма руки, стан задовільний. У жінки — травма хребта. Вони розповіли, що, коли сходили на Говерлу, зійшла лавина. Пацієнтів обстежують медики, вони — у свідомості, але мають психологічну травму", - повідомив медик.
У ДСНС в Івано-Франківській області повідомили, що до них щодо цієї ситуації потерпілі не звертались.
Рятувальники попереджали туристів про сніголавинну небезпеку 15-16 січня.
Нагадаємо:
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В Івано-Франківській області при сходженні на гору Говерлу одна людина загинула, ще двоє отримали травми.
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