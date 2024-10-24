Під час Ставки Зеленський дав доручення, які мають бути виконані до початку зими – про що йдеться

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку 24 жовтня, під час якої детально обговорив із урядовцями підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами.

Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні після засідання.

За словами президента, особливу увагу під час Ставки приділили питанню підготовки прикордонних і прифронтових громад.

"Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості", – додав він.

Президент повідомив, що дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими.

"Були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки. Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені. За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України", – сказав Зеленський.

Він додав і про кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Йдеться про фронт, ОПК, економіку та фінанси, інформаційну сферу.

Нагадаємо, днями відбулася енергетична Ставка. За її підсумками президент Зеленський розповів про підготовку до зими.

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