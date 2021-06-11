Під час сварки вдарила черпаком по голові: в Хмельницькій області брат вбив молотком сестру та її чоловіка

Суд присудив чоловіку 15 років позбавлення волі.

У с. Серединці Шепетівського району Хмельницької області 51-річний брат розправився з 58-річною жінкою та її чоловіком. Трагедія сталась через сімейну сварку.

Про це повідомляє Апеляційний суд Хмельницької області.

Відомо, що між братом та сестрою стався конфлікт, тоді потерпіла вдарила чоловіка черпаком по голові. За це брат її штовхнув та почав бити. Коли жінка продовжувала нецензурно висловлюватись, її брат взяв молоток та вдарив ним потерпілу. Далі він заніс жінку в кімнату, де спав її чоловік та поклав біля нього. Коли ж чоловік прокинувся, то щоб не було свідків, брат покійної вбив молотком і його. Після скоєного засуджений переховувався.

На сполох забила донька подружжя, яка не змогла додзвонитись до батьків. Вона попросила сусідів перевірити, чи все добре. Тоді і знайшли чоловіка і жінку, які були вже мертвими.

Підозрюваний свою вину в судді визнав. Він розказав, що повернувся у рідне село із Запоріжжя, проте у його батьківській хаті жили інші люди. Чоловік на прохання рідні поселився в помешканні сестри. Там між рідними часто виникали конфлікти, оскільки за словами засудженого, його сестра зловживала алкоголем та у день трагедії вимагала, щоб той купив їй пива, а через відмову, почала агресивно поводитись.

Донька вбитих вимагала від суду покарати дядька, присудивши йому довічне позбавлення волі. Проте суддя залишив вирок суду першої інстанції без змін. Підозрюваного засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, сусіди розповіли про родину, котру вбив у Києві 16-річний підліток.

Новини України: підозрюваному у вбивстві 8-річного Ібрагіма Огли загрожує довічне ув'язнення

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання