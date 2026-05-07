Під час тривоги РФ запустила швидкісну ціль: обласний центр сколихнули вибухи
У четвер, 7 травня, у Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги, яку оголосили о 10:43.
Про це повідомили місцеві медіа.
«У Дніпрі пролунав вибух», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
Повітряні сили оголосили тривогу через загрозу балістичного озброєння і попередили про швидкісну ціль на Дніпро.
За даними моніторів, на місто летіла балістика з Таганрогу.
