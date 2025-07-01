Тимчасовий командувач 8-ї армії окупантів

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У понеділок, 30 червня, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, зокрема й в районі розташування штабу 8-ї гвардійської армії РФ. За попередніми даними, в результаті було ліквідовано тимчасово виконуючого обов’язки командувача армії — полковника Руслана Горячкіна.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Український військовий оглядач Анатолій Штефан («Штірліц») також повідомив про ліквідацію полковника, утім уточнив, що інформація ще потребує підтвердження.

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Офіційних заяв Генерального штабу ЗСУ наразі немає, однак українські джерела раніше повідомляли про точкову атаку по штабу 8-ї армії РФ.

Вибухи в Донецьку 30 червня

Раніше голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що в тимчасово окупованому Донецьку сталася прицільна атака по російських військових. Також він повідомив, що в Луганську 1 липня під удар дронів потрапила логістика росіян.

Варто зазначити, що зранку 1 липня українські дрони подолали понад 1300 кілометрів, щоб атакувати завод в Іжевську РФ.