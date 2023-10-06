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Внаслідок удару по селу на Харківщині загинула дружина та син військового, якого перепоховали

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Внаслідок удару по селу на Харківщині загинула дружина та син військового, якого перепоховали

Наслідки ракетного удару по селу Гроза Харківської області 5 жовтня 2023 року / Фото: МВС України у Telegram

Поминки були через перепоховання загиблого українського військового.

У селі Гроза, що у Купʼянському районі Харківщини, в результаті ракетного удару російських терористів загинули дружина та син військового, якого перепоховали та проводили поминки.

Про це заявив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Поминки були через перепоховання загиблого українського військового. До цього він був похований у Дніпрі, а родичі хотіли провести перепоховання в селі, звідки він родом. Поховання організовувала родина загиблого військового, а саме син і дружина. Син перепохованого теж був військовим. Син разом зі своєю дружиною і матір'ю були в кафе і загинули внаслідок влучання ракети", - сказав Чубенко.

Як повідомлялося, близько 13:25 5 жовтня окупанти завдали ракетного удару, імовірно Іскандером-М, по кафе-магазину в с.Гроза Куп'янського району Харківської області. У результаті 51 людина загинула, 6 госпіталізовано із пораненнями.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, станом на вечір 5 жовтня вдалося впізнати 35 загиблих. Для ідентифікації решти знадобиться ДНК-експертиза.

Він також зазначив, що удар було завдано прицільно, і повідомив, що слідчі та оперативники шукають навідників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області від початку війни.

Крім того, ми раніше інформували, що у приміщенні, куди вдарили росіяни, перебували перебувало близько 60 осіб. 

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Дата публікації
Перегляди
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