Під час удару по вокзалу в Дніпрі загинули 5 залізничників: що про них відомо

Удар Росії по вокзалу Дніпра: 15 загиблих і багато важкопоранених / © Володимир Зеленський

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Російський удар дроном по залізничному вокзалу в Дніпрі 29 жовтня забрав життя п’ятьох працівників «Укрзалізниці».

Про це повідомили у благодійному проєкті «Залізна родина».

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Що відомо про загиблих через атаку на електропотяг «Дніпро — Запоріжжя»

38-річний Євгеній Кривко був фахівцем 1 категорії.

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«Під час евакуації Євгеній допомагав пасажирам. У момент небезпеки, коли люди потребували підтримки та допомоги, він залишався поруч із ними й виконував свою роботу. Його служіння людям набуло особливого, трагічного значення: людина, покликана допомагати іншим, сама стала жертвою ворожого удару», — розповіли у «Залізній родині».

У нього залишилася дружина та двоє синів — 9-річний Ілля та 3-річний Данило.

Вікторія Носікова. Жінка працювала провідницею пасажирського потяга, який готувся до відправлення поруч з приміським електропоїздом. Вона отримала поранення, коли прямувала до укриття.

Жінка родом з Донеччини, працювала на залізниці понад 20 років. Вікторію згадують як надзвичайно відповідальну, дисципліновану та сумлінну працівницю, яка завжди дбала про комфорт пасажирів.

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Також атака забрала життя провідниці Катерини Борисової. Жінка потрапила під атаку, коли прямувала до укриття.

Катерина родом з Кіровоградщини, протягом 24 років працювала провідником у поїздах місцевого сполучення.

2015 року провідниця отримала пам’ятний годинник від очільниці залізниці, а цьогоріч отримала почесну подяку від Акціонерного товариства «Укрзалізниця».

На місці удару також загинула 32-річна Яна Шпакова – адміністраторка дитячого простору вокзалу у Дніпрі. Жінка працювала на залізниці протягом 13 років та за цей час стала частиною родини «Укрзалізниці».

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Свою кар’єру Яна розпочала з продажу залізничних квитків. Та згодом координувала роботу дитячого простору, де дарувала увагу молодшим пасажирам.

У Яни залишилася 15-річна донька Мирослава, яку жінка виховувала самостійно.

Також загинув 48-річний Руслан Діль з Синельникового. Чоловік працював на залізниці майже 30 років після того, як закінчив Дніпропетровське професійно-технічне училище.

За цей час Руслан виріс з помічника машиніста електровоза до машиніста електровоза. У день атаки залізничник був у відпустці та повертався додому потягом зі Жмеринки до станції «Дніпро», де планував сісти на електропоїзд у напрямку Запоріжжя.

У чоловіка залишилося двоє дітей (син Ростислав та донька Поліна), а також мати та сестра.

Удар Росії по вокзалу Дніпра — що відомо

Внаслідок удару Росії реактивним дроном по залізничній платформі і електропотягу на вокзалі Дніпра 15 людей загинули, ще 13 поранені. Серед поранених 11-річний хлопчик.

За даними «Укрзалізниці», удар здійснили реактивним безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі. Він влучив в одну з платформ, де в цей час стояв електропоїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя.

«Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди», — повідомили в «Укрзалізниці».

«Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять людей постраждали. Необхідні служби залучені на місці», — написав президент Володимир Зеленський.

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