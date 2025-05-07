Під час уроку фізкультури помер 13-річний Станіслав Коргун: що відомо про школяра

Померлий хлопець / © Суспільне

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У ліцеї №6 Пирятина Полтавської області сталася жахлива подія: під час уроку фізкультури раптово помер 13-річний Станіслав Коргун. Хлопець, який активно займався боксом і нещодавно завоював друге місце на змаганнях, знепритомнів після бігу.

Про це повідомило видання «Суспільне Полтава».

За словами директора школи Миколи Василенка, Станіслав разом із класом пробіг два кола дистанцією 500 метрів і присів, а потім впав без свідомості. Вчителі та шкільний медик намагалися реанімувати хлопця, але серце не вдалося запустити. «Швидка» приїхала через 5 хвилин.

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«Прибігли учні сьомого класу і повідомили, що їхньому однокласникові стало зле. Учень перебував у непритомному стані, серцева діяльність і дихання були відсутні. Він не реагував на жодні подразники. Робили штучну вентиляцію легень, непрямий масаж серця. Використали кардіограф, який показав, що серцева діяльність відсутня», — зазначив медик Олександр Воробей.

Директор ліцею повідомив, що хлопчик регулярно займався боксом — тричі на тиждень — і не мав скарг на самопочуття. Проте в лютому цього року він двічі захворів на ГРВІ.

«Нещодавно він приїхав зі змагань з боксу, де завоював друге місце. Два роки він займався боксом. Багато він тренувався, багато бігав на стадіоні. Дуже часто бачили, як він проводив тренування. Народився 3.03.2012. І так сталося, що 5.05.2025 його спіткала така жахлива смерть. Сьогодні у нас для середньої та старшої школи дистанція, ми всі плануємо піти до нього на похорон», — заявив директор закладу освіти.

Лікар закладу зазначив, що медичний огляд школяр проходив 20 серпня 2024 року.

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«У нього була поставлена група здоров’я друга підготовча, але у зв’язку з тим, що в нього влітку був перелом гомілковостопного суглоба. І для відновлення суглоба йому поставили підготовчу групу. Думаю, що на змагання він не одну довідку брав», — додав лікар.

Вчителька зазначила, що окрім спортивних досягнень, хлопчик також добре вчився.

«Це досить розумна дитина, талановита дитина. Він був душею компанії, душею нашого класу. Він був чуйний, завжди готовий прийти на допомогу. Був спортсменом. Ми ним пишалися у класі. Навчався він на достатньому рівні, але можливості в нього були ще кращі. У класі його щиро любили. Він був хлопчиком, в якого закохувалися дівчата. Ця трагедія досить сильно на них вплинула. Хлопці його також поважали і дослухалися до його думки. Родина у хлопчика досить гарна. Мама така контактна, завжди підтримувала свого сина у всіх його починаннях. Тато військовий, тато воює», — заявила класна керівниця хлопчика.

Вчителька української мови та літератури зазначила, що кілька днів тому хлопчик писав твір на тему «Що робить людину щасливою?».

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«Після цієї трагічної ситуації мені так захотілося перечитати, що ж написав Стас. „Досить часто я замислююсь над цим, що робить людину щасливою по-справжньому. І розумію, що щастя у кожного різне. Щастя — це не щось велике і не щось далеке. Воно тут і зараз. Воно поруч, у любові. Варто лише його побачити, помічати та цінувати. Вміти радіти простим речам, які наповнюють життя“, — розповіла Тетяна Митропан.

Причину загибелі дитини з’ясують після експертизи. Наразі відкрито кримінальне провадження.

«За цим фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за кваліфікованими ознаками пункту другого частини другої статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини та причини трагедії з’ясовують слідчі», — заявила речниця поліції.

Нагадаємо, в одному з ліцеїв міста Пирятин у Полтавській області під час уроку фізкультури знепритомнів 13-річний учень. На жаль, життя дитини врятувати не вдалося.

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