Під час вибуху на Кримському мосту загинув суддя, який слухав справу проти доньки Кадирова

Суддю Сергія Маслова, який був однією із жертв вибуху на мосту, що сполучає РФ та окупований Крим, називають “надзвичайно незалежним та непідкупним”.

Одним із чотирьох загиблих під час вибуху на Кримському мосту був суддя Арбітражного суду в Москві, який розглядав процес проти доньки лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє сайт розслідувань Meduza.io.

За інформацією з відкритих джерел, загиблий суддя Арбітражного суду Москви Сергій Маслов був призначений на посаду в травні 2014 року указом Путіна. Він входив до складу судової колегії, яка розглядала цивільні справи та спори.

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В останній справі, яку Маслов вів перед смертю, обвинуваченою була донька Рамзана Кадирова Айшат.

Айшат Кадирова мала до 29 серпня надати пояснення до Арбітражного суду щодо заборгованості перед російським підрозділом американського видавництва Conde Nast, який подав на неї в суд і вимагав повернути заборгованість зі штрафними санкціями. Згідно з документами, Conde Nast вимагала від Дому моди Firdaws, що належить матері Айшат Кадирової, сплатити борг у розмірі 814 тисяч рублів і штраф у розмірі 893 тисячі рублів.

З посиланням на власні джерела видання повідомляє, що Маслов був “надзвичайно незалежним і непідкупним”, слухав “делікатні” справи, пов’язані з великими діловими спорами, що, можливо, свідчить про те, що його смерть не була нещасним випадком.

Маслов вів також кілька резонансних справ за участю російської держави та нафтогазових гігантів.

Під час загибелі суддя перебував у відпустці.

Відразу після вибуху російські слідчі поспішили оголосити про загибель трьох мирних жителів, а смерть четвертого, судді Сергія Маслова, підтвердили лише у вівторок, 11 жовтня. Цей факт підігрів підозри журналістів, що російська влада намагається приховати смерть судді.

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з РФ і був побудований уже після незаконної анексії 2014 року, пролунав 8 жовтня близько 6-ї години ранку.

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