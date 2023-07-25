Під час війни співпрацював з Росією: суд обрав запобіжний захід нардепу від ОПЗЖ

Печерський районний суд міста Києва відправив під варту без можливості внесення застави народного депутата від заборонено партії ОПЗЖ. Його підозрюють у співпраці з Росією під час війни.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Народного депутата від проросійської ОПЗЖ Олександра Пономарьова підозрюють у державній зраді. Його відправили під варту без можливості внесення застави.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії ОПЗЖ запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, за даними слідства, під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

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