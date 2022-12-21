Під час візиту до США Зеленський проситиме ракети ATACMS та безпілотники Gray Eagle — Politico

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 21 грудня українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.

Під час візиту до США Зеленський, найімовірніше, проситиме Білий дім про ракети ATACMS та безпілотники Gray Eagle. Однак існує ризик, що президент України може отримати відмову.

Про це повідомляє Politico.

"Очікується, що під час зустрічі з Байденом і його командою з питань національної безпеки українська делегація виступить з черговими проханнями щодо армійських тактичних ракетних систем великої дальності (ATACMS) і безпілотників Gray Eagle і Reaper", - пише видання з посиланням на анонімні джерела.

Однак офіційні особи США поки не готові поступитися.

"Білий дім Байдена категорично відхилив відправку ATACMS. Витрати на це є високими, кажуть офіційні особи США. Надсилання ракет великої дальності до Києва може спровокувати Путіна на використання потенційно ще більш смертоносної зброї всередині України", - пише Politico.