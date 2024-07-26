Про що Зеленський просив Орбана: ЗМІ дізнались деталі візиту угорського прем’єра до Києва

Водночас, як пишуть розслідувачі, незрозуміло, чи саме Орбан відіграв тут вирішальну роль, тому що налагодити контакт із Трампом Україні допомагають й інші посередники.

Під час візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва 2 липня президент України Володимир Зеленський міг попросити його допомогти в організації телефонної розмови з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Про це повідомив портал журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare з посиланням на джерело.

У розслідуванні йдеться про те, що Зеленський нібито попросив Орбана 2 липня у Києві під час зустрічі про допомогу в організації перемовин телефоном з Трампом.

Друге джерело, безпосередньо обізнане з зустріччю Зеленського та Орбана, не заперечило цього, сказавши, що "можливо, таке було".

Нагадаємо, що угорський очільник зустрівся з Трампом 11 липня, а 19 липня Зеленський поговорив телефоном з 45-м президентом США.

Розслідувачі зазначають, що експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда також сприяли проведенню розмови Зеленського і Трампа.

Утім один зі співрозмовників VSquare каже, що Зеленський цілком міг звернутися до Віктора Орбана по допомогу з розмовою, з огляду на теплі відносини між угорським урядом та експрезидентом США.

Нагадаємо, 45-президент США від Республіканської партії Дональд Трамп впевнений, що завершить війну Росії проти України ще до своєї інавгурації. Водночас йдеться і про те, що у разі перемовин з Україною Кремль хотів би повернутися до Стамбульських домовленостей зразка весни-2022 як основи.

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