Ворог вдарив по залізниці: є поранені

Швидка допомога

На Придніпровській залізниці внаслідок ворожого удару постраждала локомотивна бригада.

Про це повідомив Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський у Facebook.

За його словами, прильот безпілотника-шахеда стався поруч із локомотивом вантажного поїзда.

«Чергові з моніторингу надали оповіщення про загрозу, бригада великі молодці — встигли безпечно закріпити локомотив, але, прикро, не евакуюватися — лише залягти», — розповів він.

Повідомляється, що внаслідок вибуху постраждали машиніст та помічник машиніста. Лікарі вже дістали уламки та наклали шви, стан обох стабільний.

«Поруч у лікарні чатують інші колеги-локомотивники. Вся допомога надається. Вирішимо із лікарями, як буде можливість для подальшого транспортування та реабілітації», — зазначив Перцовський.

Через нічне знеструмлення на Придніпровській залізниці рух поїздів тимчасово здійснювався на тепловозній тязі та генераторах. Станом на зараз основні ділянки електрифіковані, частково рух продовжується тепловозами.

«Ну й низка дрібніших прильотів по інфраструктурі залізниці — оперативно усуваємо без впливу на рух. Головне зараз: робимо все для якнайшвидшого відновлення наших хлопців — машиністів», — додав голова правління.

