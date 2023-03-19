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Під час воєнного стану існують 4 види повісток: адвокат пояснив значення кожної

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Під час воєнного стану існують 4 види повісток: адвокат пояснив значення кожної

Фото: ТСН.ua

Повістка про призов на строкову військову службу наразі не вручається, оскільки не відбувається призовна кампанія.

Чіткого вичерпного переліку видів повісток чинним законодавством не встановлено, однак, як свідчить практика, загалом в Україні існує 4 види повісток.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів адвокат Станіслав Польовий. 

За його словами, повістку можуть вручити:

  • для уточнення облікових даних;
  • для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК); 
  • як мобілізаційне розпорядження про направлення на військову службу у порядку загальної мобілізації; 
  • для призову на строкову військову службу (наразі не вручається, оскільки не відбувається призовна кампанія строковиків).

Адвокат пояснив, що означає на практиці кожна із цих повісток.

За словами Польового, повістка для уточнення облікових даних допомагає Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) дізнатися, скільки військовозобовʼязаних осіб проживає на адміністративно-територіальний одиниці, на яку поширюється юрисдикція повноважень ТЦК та СП, а також яка у них військово-облікова та цивільна (освітня) спеціальність, чи мають особи право на відстрочку тощо.

Повістка для проходження ВЛК, пояснив адвокат, вручається з метою проходження військовозобовʼязаним медкомісії для визначення ступеня його придатності чи непридатності для служби в армії.

Мобілізаційне розпорядження військовозобов’язаний може отримати після проходження ВЛК, цей документ є підставою для направлення до місця проходження військової служби.

Нагадаємо, отримання повістки під час мобілізації ще не означає, що військовозобов’язаний потрапить до лав ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
932
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