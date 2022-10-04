Під час засідання "Рамштайн" можуть обговорити вступ України в НАТО

Пані посол України в НАТО Наталя Галібаренко пояснила, що після того, як заявка була офіційно передана, країни-члени мають попередньо провести обговорення заявки України та висловити свою позицію.

Тему членства України в НАТО мають вперше обговорити на офіційному рівні під час найближчого засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявила пані посол України в НАТО Наталя Галібаренко.

За її словами, одне з перших обговорень членства України в НАТО відбудеться на рівні послів країн-членів Альянсу.

Вона також не виключила, що друге обговорення перспективи членства України в НАТО відбудеться вже на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Дискусія про наше майбутнє членство отримала формалізований характер. Тобто раніше це були якісь неофіційні обговорення в кулуарах. Тому, що офіційно не ставили це питання. Тепер це обговорення буде відбуватись в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях. Одне з перших обговорень буде на рівні послів, друге – я не виключаю, що відбудеться вже на рівні Міністрів оборони", - сказала Наталя Галібаренко.

Як додала Галібаренко, обговорення питання вступу України в НАТО на рівні міністрів відбудеться вже 12-13 жовтня у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах. Саме там відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, у Німеччині заявили про закінчення запасів зброї для України.

Читайте також: