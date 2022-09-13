Під час засідання Ставки стало відомо, скільки українських територій було звільнено

Президент України Володимир Зеленський 13 вересня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Глава держави заслухав доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зазначено, що в результаті наступальної операції деокуповано понад 4 тис. кв. км території, понад 300 населених пунктів, у яких уже проведені стабілізаційні заходи. Операція триває.
Президент України дав доручення Державній прикордонній службі забезпечити охорону держкордону на звільнених територіях.
Крім того, учасники розглянули проєкт бюджету сектору безпеки й оборони на 2023 рік. Як наголосив Володимир Зеленський, загальна сума оборонного бюджету України на наступний рік попередньо становить понад 1 трлн грн.
Нагадаємо, президент України переконаний, що існує тільки одна причина такої жорстокої і цинічної поведінки РФ – недостатньо тиску на Росію.
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